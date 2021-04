Win Sports confirmó lo que se convierte en uno de los hitos más importantes en la historia del Canal. Por primera vez la señal de Win Sports+ transmitirá una edición de la Eurocopa, uno de los torneos de fútbol más relevantes del mundo.

El Canal llevará partidos importantes, como el de inauguración y la gran final, y aquellos juegos decisivos que marcarán el camino del país que se quedará con el título de esta edición. Los colombianos tendrán la posibilidad de vivir todas las emociones que traen consigo los encuentros donde selecciones como Alemania, Italia, Inglaterra, Países Bajos y España, entre otras, serán protagonistas. Por ejemplo, a través esta señal, se podrá apreciar el duelo entre la actual campeona del mundo, Francia, y la defensora del título europeo, Portugal, por la fase de grupos.

‘‘Este acuerdo es un logro importante para Win Sports por el precedente que marca en la historia del Canal y por lo que significa para toda nuestra audiencia. Conscientes de que el fútbol es el deporte favorito de los colombianos, decidimos hacer una inversión significativa con la que pudiéramos agregar más valor al contenido que entregamos a los televidentes, especialmente a los amantes de esta disciplina”, aseguró Jaime Parada, presidente de Win Sports.

El Canal dispondrá de tecnología de punta y de los mejores periodistas en la materia para la transmisión de los partidos. De igual manera, los televidentes podrán disfrutar de programas especializados en fútbol en el marco de los diferentes encuentros que se celebrarán, en los cuales se compartirán los goles, jugadas, estrategias y mucha más información relacionada con los equipos participantes y sus diferentes estrellas deportivas.

Win Sports ha venido reafirmando su compromiso con los aficionados al balompié nacional e internacional, adquiriendo los derechos de transmisión de reconocidas competiciones. El año pasado, la Compañía renovó el contrato con la Superliga de Turquía para continuar llevando a los hogares del país todas las jugadas y los goles de Radamel Falcao García. De igual manera, en 2020 incursionó en una de las ligas de mayor nivel del planeta: la Bundesliga, donde juega el Bayern Munich, actual campeón de la Copa Mundial de Clubes.

La UEFA Euro 2020 se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2021 y contará con la participación de 24 selecciones nacionales, distribuidas en 12 ciudades del continente, en atención a la modificación que la UEFA hizo logísticamente de la competencia, pasando de una sede única a varias plazas para su realización.

La Compañía también anunció que los 28 partidos se transmitirán, de igual manera, por Win Sports Online para aquellos usuarios que se encuentren en Colombia.

Prográmese para un mes lleno de fútbol

El Canal anunció que transmitirá seis partidos de la fase de octavos de final, los cuatro correspondientes a los cuartos de final, las dos disputas por las semifinales y la gran final.

De igual manera, dio a conocer la programación de los partidos de primera fase que transmitirá en vivo a través de su señal premium:

11 de junio de 2021

Turquía vs. Italia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

12 de junio

Belgica vs. Rusia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

13 de junio

Inglaterra vs. Croacia – 8:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

14 de junio

España vs. Suecia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

15 de junio

Francia vs. Alemania – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

16 de junio

Italia vs. Suiza – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

17 de junio

Países Bajos vs. Austria – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

18 de junio

Croacia vs. República Checa – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

19 de junio

Hungria vs. Francia – 8:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

Portugal vs. Alemania – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

20 de junio

Italia vs. Gales – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

21 de junio

Finlandia vs. Bélgica – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

22 de junio

República Checa vs. Inglaterra – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

23 de junio

Eslovaquia vs. España – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

Portugal vs. Francia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)