Ver en vivo Crucero del Norte vs Chaco For Ever por la fecha 10 del Torneo Federal de Argentina

Crucero del Norte y Chaco For Ever se medirán este sábado 3 de julio en el Comandante Andrés Guacurarí de Garupá, por la décima jornada del Torneo Federal de Argentina. A continuación, todos los detalles del partido.

Crucero del Norte, que está parcialmente en el puesto 13 de la Zona B con 7 puntos y Chaco For Ever, que se ubica en la tercera casilla de la misma Zona con 16 unidades, se enfrentarán el 3 de julio por el Torneo Federal Argentino.

¿Cuándo es el partido? El sábado 3 de julio.

¿A qué horas es el juego? A las 13:00 de Colombia y 15:00 de Argentina.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Comandante Andrés Guacurarí de Garupá.

¿Qué canales de televisión transmitirán Crucero del Norte vs Chaco For Ever?

Este compromiso lo podrás seguir a través de las redes sociales de ambos equipos y mediante las diversas plataformas online.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Crucero del Norte vs Chaco For Ever

Los Ángeles: 11:00

Ciudad de México: 13:00

Colombia: 13:00

Ecuador: 13:00

Perú: 13:00

Miami: 14:00

Nueva York: 14:00

Venezuela: 14:00

Paraguay: 14:00

Chile: 14:00

Argentina: 15:00

Brasil: 15:00

Uruguay: 15:00

Londres: 19:00

Roma: 20:00

Madrid: 20:00

El Cairo: 20:00

Tokio: 03:00 (4 de julio)

Sidney: 04:00 (4 de julio)