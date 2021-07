Ver en vivo Chaco For Ever vs Central Norte por la fecha 11 del Torneo Federal de Argentina

Chaco For Ever y Central Norte se medirán este miércoles 7 de julio en el Juan Alberto García de Resistencia, por la undécima jornada del Torneo Federal de Argentina. A continuación, todos los detalles del partido.

Chaco For Ever vs Central Norte en vivo por el Torneo Federal

Chaco For Ever, que está parcialmente en el tercer puesto de la Zona B con 19 puntos y Central Norte, que se ubica en la cuarta casilla de la misma Zona con 15 unidades, se enfrentarán el 7 de julio por el Torneo Federal Argentino.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 7 de julio.

¿A qué horas es el juego? A las 13:30 de Colombia y 15:30 de Argentina.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Juan Alberto García de Resistencia.

¿Qué canales de televisión transmitirán Chaco For Ever vs Central Norte?

Este compromiso lo podrás seguir a través de las redes sociales de ambos equipos y mediante las diversas plataformas online.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Chaco For Ever vs Central Norte

Los Ángeles: 11:30

Ciudad de México: 13:30

Colombia: 13:30

Ecuador: 13:30

Perú: 13:30

Miami: 14:30

Nueva York: 14:30

Venezuela: 14:30

Paraguay: 14:30

Chile: 14:30

Argentina: 15:30

Brasil: 15:30

Uruguay: 15:30

Londres: 19:30

Roma: 20:30

Madrid: 20:30

El Cairo: 20:30

Tokio: 03:30 (8 de julio)

Sidney: 04:30 (8 de julio)