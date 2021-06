Ver en vivo Brasil vs Colombia por la fecha 4 de la Copa América

Las selecciones de Brasil y Colombia se medirán este miércoles 23 de junio en el Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, por la cuarta jornada de la Copa América CONMEBOL. A continuación, todos los detalles del partido.

Brasil vs Colombia en vivo por la Copa América

Brasil, que se encuentra en el primer puesto del grupo B con 6 puntos y Colombia, que se ubica en la segunda casilla del mismo grupo con 4 unidades, se enfrentarán el 23 de junio por la cuarta jornada de la Copa América CONMEBOL.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 23 de junio.

¿A qué horas es el juego? A las 19:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

¿Qué canales de televisión transmitirán Brasil vs Colombia?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil, GUIDO

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, TNT Sports Go, TNT Sports

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN TV, WIN Sports+

Costa Rica: Sky HD, TD Más, Teletica, Repretel

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

España: tvG2

Estados Unidos: TUDN, ESPN, Univisión

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Brasil vs Colombia

Los Ángeles: 17:00

Ciudad de México: 19:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Perú: 19:00

Miami: 20:00

Nueva York: 20:00

Venezuela: 20:00

Paraguay: 20:00

Chile: 20:00

Argentina: 21:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

Londres: 01:00 (24 de junio)

Roma: 02:00 (24 de junio)

Madrid: 02:00 (24 de junio)

El Cairo: 02:00 (24 de junio)

Tokio: 09:00 (24 de junio)

Sidney: 10:00 (24 de junio)