Unión Magdalena vs Orsomarso en vivo online por la cuarta jornada del Torneo Betplay

SANTA MARTA – COLOMBIA, 15-01-2021:Jugadores del Unión Magdalena posan para una foto previo al partido entre Unión Magdalena y Llaneros por la fecha 1 del Torneo BetPlay DIMAYOR I 2021 jugado en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta. / Players of Union Magdalena pose to a photo prior match for the date 1 as part of BetPlay DIMAYOR Tournament I 2021 between Union Magdalena and Llaneros played at Sierra Nevada stadium in Santa Marta city. Photo: VizzorImage /Gustavo Pacheco / Cont

Unión Magdalena y Orsomarso SC se medirán este viernes 5 de febrero en el Sierra Nevada de Santa Marta, por la cuarta jornada del Torneo Betplay – Apertura. A continuación, todos los detalles del partido. Unión Magdalena vs Orsomarso en vivo por el Torneo Betplay Unión Magdalena que está parcialmente en el puesto 15 de la tabla general de posiciones con 1 punto y Orsomarso SC que se ubica en la quinta casilla con 5 unidades, se enfrentarán el 5 de febrero por el Torneo Betplay – Apertura. ¿Cuándo es el partido? El viernes 5 de febrero.

¿A qué horas es el juego? A las 19:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Sierra Nevada de Santa Marta. Horarios más importantes del planeta del duelo entre Unión Magdalena vs Orsomarso Los Ángeles: 16:00

Ciudad de México: 18:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Perú: 19:00

Miami: 19:00

Nueva York: 19:00

Venezuela: 20:00

Paraguay: 21:00

Chile: 21:00

Argentina: 21:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

Londres: 00:00 (6 de febrero)

Roma: 01:00 (6 de febrero)

Madrid: 01:00 (6 de febrero)

El Cairo: 02:00 (6 de febrero)

Tokio: 09:00 (6 de febrero)

Sidney: 11:00 (6 de febrero) ¿Qué canales de televisión transmitirán Unión Magdalena vs Orsomarso? Colombia: WIN Sports+ Foto: Dimayor





Patrocinado