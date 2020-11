¿Se puede ver gratis por televisión River Plate vs. Nacional?

Atlético Nacional luchará estar tarde por conseguir su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a River Plate en Uruguay ¿Es posible verlo gratis por TV.

El cuadro verde de Antioquia no anda de la mejor manera; se quedó sin técnico en los últimos días en plena fase final del torneo local y en un partido definitivo como es el de esta tarde por Copa Sudamericana ante el conjunto ´gaucho`.

Sin embargo, la hinchada de Atlético Nacional es una de las más grandes del país y están a la expectativa de lo que pueda pasar esta tarde con su equipo cuando a partir de las 5:15 p.m ruede el balón en campo uruguayo.

¿Dónde ver gratis River Plate vs. Atlético Nacional?

El partido solamente se puede ver a través de la señal de DIRECTV SPORTS, medio de comunicación que transmite todos los partidos de Copa Sudamericana. Sin embargo, hay una opción en donde usted puede ver el compromiso de forma gratuita.

Para eso, se necesita tener una tarjeta de crédito activa y se debe registrar como usuario nuevo a la plataforma de DIRECTV GO – registran los datos personales al igual que los de la tarjeta – y empiezan tener el servicio de forma gratuita por 7 días. Para que este servicio no sea cobrado debe retirar la subscripción antes de los 7 días y así no será debitado el pago.

Hora oficial de River Plate vs. Atlético Nacional

Este encuentro por Copa Sudamericana tiene como horario oficial el de las 5:15 p.m. en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay. El árbitro central de este encuentro será Ángel Arteaga (Venezuela).

Cabe recordar que los dirigidos por Pompilio Páez igualan la serie 1-1 tras no poder superar al cuadro uruguayo en el partido de ida disputado en el Atanasio Girardot. De avanzar, el conjunto colombiano enfrentaría al ganador de la llave entre Sol de América y Universidad Católica, la cual está igual a cero tantos.