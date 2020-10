Schalke vs Stuttgart en vivo online por Bundesliga de Alemania

A continuación, todos los pormenores del partido entre Schalke y Stuttgart por la sexta jornada de la Bundesliga de Alemania, que se llevará a cabo este viernes 30 de octubre del 2020.

Schalke 04 vs Stuttgart

Schalke y Stuttgart se enfrentarán el viernes 30 de octubre a las 14:30 horas de Colombia, 15:30 horas de Miami y 20:30 horas de Madrid, en juego válido por la sexta jornada de la Bundesliga de Alemania.

Las emociones del encuentro entre Schalke 04 que está parcialmente en el puesto 17 de la tabla general con 1 punto y Stuttgart que está en la quinta casilla con 8 unidades, se vivirán en el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen.

Horarios del encuentro entre Schalke 04 vs Stuttgart

Ciudad de México: 13:30

Colombia: 14:30

Ecuador: 14:30

Perú: 14:30

Miami: 15:30

Venezuela: 15:30

Paraguay: 16:30

Chile: 16:30

Argentina: 16:30

Brasil: 16:30

Uruguay: 16:30

Madrid: 20:30

El Cairo: 21:30

Tokio: 04:30 (31 de octubre)

Señales de televisión en vivo. Schalke 04 vs Stuttgart

Suramérica: OneFootball App

Colombia: WIN Sports+

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Go, Sky Sports Bundesliga

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ESPN+

Foto: Twitter oficial Schalke