Rio Ave vs Estoril en vivo online por la Copa de Portugal

Rio Ave vs Estoril se medirán este martes 12 de enero en el Estádio do Rio Ave de Vila do Conde, por los octavos de final de la Copa de Portugal. A continuación, todos los detalles del partido.

Rio Ave vs Estoril en vivo por la Copa de Portugal

Rio Ave, que llega de eliminar a Famalicao en la ronda anterior y Estoril, que también dejó en el camino a Boavista, se enfrentarán el 12 de enero por los octavos de final de la Copa de Portugal.

¿Cuándo es el partido? El martes 12 de enero.

¿A qué horas es el juego? A las 09:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estádio do Rio Ave de Vila do Conde.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Rio Ave vs Estoril

Los Ángeles: 06:00

Ciudad de México: 08:00

Colombia: 09:00

Ecuador: 09:00

Perú: 09:00

Miami: 09:00

Nueva York: 09:00

Venezuela: 10:00

Paraguay: 11:00

Chile: 11:00

Argentina: 11:00

Brasil: 11:00

Uruguay: 11:00

Londres: 14:00

Roma: 15:00

Madrid: 15:00

El Cairo: 16:00

Tokio: 23:00

Sidney: 01:00 (13 de enero)

¿Qué canales de televisión transmitirán Rio Ave vs Estoril?

Internacional: Bet365

Portugal: Canal 11

Foto: Twitter oficial Rio Ave