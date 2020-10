Moldavia vs Alemania en vivo online por la Clasificación de la Eurocopa Sub-21

Sinsheim, 09.09.2018 Tor zum 1:1 durch einen Tupfer von Julian Brandt (Deutschland) gegen Torwart Pedro David Gallese (Peru) Deutschland – Peru Copyright (nur für journalistische Zwecke) by : Moritz Müller, Wilhelm-Raabe-Str.18, 40470 Düsseldorf. Tel. 0211-13954918. Mb.: 0176-81034275; Honorar zzgl. 7%UmSt. + Belegexemplar; Commerzbank, Konto: 3813045, BLZ: 30040000; IBAN: DE49 3004 0000 0381 3045 00; Finanzamt Düsseldorf-Nord, Steuernummer: 105/5193/1677; DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

A continuación, todos los pormenores del partido entre Moldavia y Alemania por la clasificación a la Eurocopa Sub-21, que se llevará a cabo este viernes 9 de octubre del 2020. Moldavia vs Alemania Las selecciones de Moldavia y Alemania Sub-21 se enfrentarán el viernes 9 de octubre a las 11:15 horas de Colombia, 12:15 horas de Miami y 18:15 horas de Madrid, en juego válido por la fase clasificatoria a la Eurocopa Sub-21. Las emociones del encuentro entre Moldavia que está parcialmente en la quinta posición del grupo I con 4 puntos y Alemania que está en la segunda casilla del mismo grupo con 9 unidades, se vivirán en el estadio Zimbru de Chişinău. Árbitro: Karako F. (Hun) Horarios del encuentro entre Moldavia vs Alemania Colombia: 11:15

Ecuador: 11:15

Perú: 11:15

México: 11:15

Miami: 12:15

Venezuela: 12:15

Paraguay: 12:15

Chile: 13:15

Argentina: 13:15

Brasil: 13:15

Uruguay: 13:15

Madrid: 18:15

El Cairo: 18:15

Tokio: 01:15 (10 de octubre) Señales de televisión en vivo. Moldavia vs Alemania Internacional: Bet365

Alemania: ran.de, ProSieben Maxx Foto: Bayer Leverkusen