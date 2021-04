Listado de partidos que WIN Sports transmitirá de la Euro 2020

El canal WIN Sports anunció que tendrá la transmisión de la Europa, uno de los torneos de selecciones más importantes del mundo.

A mitad de año el planeta fútbol tendrá la posibilidad de ver este importante certamen, aplazado desde el 2020 por cuenta de la pandemia. Por eso, aunque se postergó en un año su realización, la organización mantiene el mismo nombre.

Un certamen de 24 equipos, que competirán en un total de 12 sedes así: Glasgow, Dublín, Copenhague, Budapest, Bucarest, Bilbao, Ámsterdam, San Petersburgo, Roma, Múnich, Bakú y Londres.

En territorio inglés fue confirmada la gran final, los partidos de semifinales y un duelo válido en la ronda de los octavos de final.

Comunicado oficial: Win Sports transmitirá la UEFA Euro 2020

La oferta de contenidos confirmados por WIN Sports no incluye la totalidad de los compromisos, pero sí un paquete importante. De los 51 encuentros que componen la Euro 2020, el canal tendrá 28.

Son 36 partidos en total por la primera fase, de los cuales hay confirmación de 15 que se verán a través de WIN Sports, incluyendo la inauguración. Portugal vs. Francia, Portugal vs. Alemania y Francia vs. Alemania son algunos d ellos encuentros sobresalientes de esta fase con transmisión mediante la señal de este canal.

En cuanto a los octavos de final, el canal anunció que transmitirá seis partidos, los cuatro correspondientes a los cuartos de final, las dos disputas por las semifinales y la gran final.

Primera fase de la Euro 2020 en WIN Sports

11 de junio de 2021

Turquía vs. Italia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

12 de junio

Bélgica vs. Rusia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

13 de junio

Inglaterra vs. Croacia – 8:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

14 de junio

España vs. Suecia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

15 de junio

Francia vs. Alemania – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

16 de junio

Italia vs. Suiza – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

17 de junio

Países Bajos vs. Austria – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

18 de junio

Croacia vs. República Checa – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

19 de junio

Hungría vs. Francia – 8:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

Portugal vs. Alemania – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

20 de junio

Italia vs. Gales – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

21 de junio

Finlandia vs. Bélgica – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

22 de junio

República Checa vs. Inglaterra – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

23 de junio

Eslovaquia vs. España – 11:00 a.m (Win Sports+ y Win Sports Online)

Portugal vs. Francia – 2:00 p.m (Win Sports+ y Win Sports Online)