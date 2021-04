Liga BetPlay: Canales y partidos de la fecha 19 que van por Claro

La fecha 19 en la Liga BetPlay 2021 tiene esa particularidad de jugarse en simultánea. Define descenso, clasificados y cabezas de serie. No podía ser de otra forma.

Por ello, el horario de las 3:30 p.m. se fijó para cada uno de los compromisos, salvo la confrontación entre Alianza Petrolera y Envigado, que se jugó el 16 de abril con marcador final de 1 – 1. Los demás partidos van el domingo, con mucho en juego. Ninguno pasará desapercibido.

WIN Sports, canal oficial que transmite el fútbol colombiano, confirmó la programación, con despliegue especial para los encuentros Once Caldas vs. Medellín y América vs. Tolima, los cuales definen acceso a los playoffs. Estos van por las señales premium.

Además, con el fin de dar cobertura a toda la fecha se habilitó en la señal online del canal WIN Sports la emisión de los demás partidos. Además, en la web WinSports.co también los pasarán.

¿Qué partidos de la Fecha 19 van por Claro?

Paralelo a esta organización, en los últimos días algunos de los operadores de cable que tienen en sus parrillas a WIN Sports habilitaron más canales, de manera que puedan tener más partidos de la fecha.

Claro es uno de ellos. Para esta fecha 19 en la Liga BetPlay los partidos que van por televisión en este operador quedaron de la siguiente manera:

Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Transmisión:

Claro – 107 (SD), 1007 (HD)

Atlético Nacional vs Patriotas FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión:

Claro – 503 (SD), 1503 (HD)

La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Transmisión:

Claro – 1 (SD), 1001 (HD).