Letonia vs Malta en vivo online por la UEFA Nations League

A continuación, todos los pormenores del partido entre Letonia y Malta por la cuarta jornada de la Liga D de la UEFA Nations League, que se llevará a cabo este martes 13 de octubre del 2020.

Letonia vs Malta

Letonia y Malta se enfrentarán el martes 13 de octubre a las 11:00 horas de Colombia, 12:00 horas de Miami y 18:00 horas de Madrid, en juego válido por la cuarta jornada de la UEFA Nations League.

Las emociones del encuentro entre Letonia que está parcialmente en el segundo puesto del grupo 1 con 3 puntos y Malta que se ubica en la tercera casilla con 2 unidades, se vivirán en el estadio Daugavas stadions de Riga.

Árbitro: Griffith I. A. (Wal)

Horarios del encuentro entre Letonia vs Malta

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Perú: 11:00

México: 11:00

Miami: 12:00

Venezuela: 12:00

Chile: 12:00

Paraguay: 12:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Madrid: 16:00

El Cairo: 16:00

Tokio: 01:00 (14 de octubre)

Señales de televisión en vivo. Letonia vs Malta

Brasil: Esporte Interativo Plus

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: UEFA TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: ESPN+, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App

Foto: RTVE.es