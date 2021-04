Habilitan más canales para ver la fecha 19 en WIN Sports

Inicialmente se tenían en la programación de partidos unos cuya única forma de seguir era online, bien sea a través de la plataforma digital de WIN Sports (por la que se debe pagar) o gratis, pero también por internet, accediendo a la web de este canal; es decir, su portal informativo.

La “complejidad” que tiene la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021, como ya es costumbre en este tipo de jornadas finales en fases regulares, es por la simultaneidad de los encuentros. Por decisión de la Dimayor, en pro del juego limpio, los partidos van a la misa hora.

Para efectos del presente certamen, salvo el Alianza vs. Envigado, todos los juegos van el domingo 18 de abril desde las 3:30 p.m. Basados en esos criterios y distribución, WIN Sports armó su oferta de transmisiones, incluyendo plataformas digitales.

Sin embargo, como los operadores de cable solamente tienen habilitado un canal, necesariamente varios hinchas se quedaban sin opción de seguir la fecha. Once Caldas vs. Medellín y América vs. Tolima son los encuentros con señal confirmada en los canales habituales.

Los demás juegos es posible seguirlos, ya que están disponibles en WIN Sports.co y la plataforma online. Así estaba organizado, hasta ahora. Luego las quejas de los aficionados seguramente se considerados porque hubo un ajuste importante en la distribución.

Más canales dados por los operadores para ver la fecha 19

Claro, DIRECTV, Tigo y EMCali habilitaron más canales, tal cual como ha sido confirmado por parte de WIN Sports mediante sus redes sociales.