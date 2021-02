Fútbol en vivo para ver esta semana en la señal de ESPN

Aprovechen porque es casi seguro (y si no se da es un aplazamiento breve) que ESPN entrará en la onda los canales deportivos que cobran para ver.

Restan pocos meses, entonces disfruten de su estupenda oferta de partidos en vivo porque luego habrá que pagar para seguir siendo fieles en la sintonía de este importante canal deportivo.

Esta semana, por ejemplo, el fútbol se roba la atención porque hay octavos de final en la UEFA Champions League y acto seguido, como para quedarse en sintonía y no soltar el control de la televisión nunca más, llegan los partidos de rondas previas en la Copa Libertadores.

Si creen que esto es lo único, se equivocan. La programación semanal de fútbol en vivo para disfrutar en los canales de ESPN gratis, o también vía online porque tiene una sensacional plataforma en su web oficial, incluye UEFA Europa League, más algunos compromisos de la liga española.

Partidos en vivo para seguir en ESPN

Esta es la programación oficial de fútbol para esta semana en ESPN, información 100% confirmada, con una salvedad. No es muy usual, pero se pueden presentar algunas situaciones sujetas a cambios en los horarios.

Martes 23

12:50 p.m. ESPN2. Premier League #25 Leeds vs. Southampton

2:45 p.m. UCL – Octavos de final – Ida Atlético de Madrid vs. Chelsea

7:00 p.m. ESPN2. Conmebol Libertadores – Fase 1 Ida Liverpool vs. Universidad Católica

Miércoles 24

12:50 p.m. ESPN2 LaLiga Barcelona vs. Elche

2:45 p.m. ESPN UCL – Octavos de final – Ida Atalanta vs. Real Madrid

5:00 p.m. ESPN2 Conmebol Libertadores – Fase 1 Ida Univ. Cesar Vallejo vs. Caracas

7:15 p.m. ESPN2 Conmebol Libertadores – Fase 1 Ida Guaraní vs. Royal Pari

Jueves 25

12:45 p.m. ESPN UEL – 16avos final – Vuelta Arsenal vs. Benfica

12:45 p.m. ESPN2 UEL – 16avos final – Vuelta Villarreal vs. Salzburg

14:50 p.m. ESPN UEL – 16avos final – Vuelta Manchester United vs. Real Sociedad

14:50 p.m. ESPN2 UEL – 16avos final – Vuelta Milan vs. Crvena Zvezda

Viernes 26

2:50 p.m. ESPN2 LaLiga #25 Levante vs. Athletic Bilbao