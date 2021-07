Flamengo: día y hora de su próximo partido por la Copa Libertadores

CR Flamengo, hizo parte del grupo G de la CONMEBOL Libertadores y ahora tendrá un duro rival en los octavos de final del torneo continental.

Cabe mencionar que el onceno que es dirigido por Renato Portaluppi, derrotó 1 – 0 en su última presentación por la Copa Libertadores frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello de Gobernador Costa.

Ahora bien, con estos datos ya claros, nos disponemos a informar la fecha y hora exacta del próximo partido del elenco ‘Mengão’ por la Copa Libertadores de América.

Flamengo vs Defensa y Justicia | Miércoles 21 de julio en el estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia a las 19:30 horas de Colombia, 20:30 horas de Miami, 21:30 horas de Buenos Aires y 21:30 horas de Río de Janeiro, Brasil.

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES!

Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, no jogo de volta das oitavas de final. Vamos com tudo em busca da classificação! #FLAxDYJ #VamosFlamengo pic.twitter.com/DWrue8E1gj

