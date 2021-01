Estudiantes Río Cuarto vs Chaco For Ever en vivo online por la Copa Argentina

Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever se medirán este jueves 7 de enero en el Nuevo Monumental de Rafaela, por la primera ronda de la Copa Argentina. A continuación, todos los detalles del partido.

Estudiantes Río Cuarto vs Chaco For Ever en vivo por la Copa Argentina

Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever, ambos equipos con su primer partido en la competición, se enfrentarán el 7 de enero por la primera ronda de la Copa Argentina.

¿Cuándo es el partido? El jueves 7 de enero.

¿A qué horas es el juego? A las 16:00 de Colombia y 18:00 de Argentina.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Nuevo Monumental de Rafaela, Santa Fe.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Estudiantes Río Cuarto vs Chaco For Ever

Los Ángeles: 13:00

Ciudad de México: 15:00

Colombia: 16:00

Ecuador: 16:00

Perú: 16:00

Miami: 16:00

Nueva York: 16:00

Venezuela: 17:00

Paraguay: 18:00

Chile: 18:00

Argentina: 18:00

Brasil: 18:00

Uruguay: 18:00

Londres: 21:00

Roma: 22:00

Madrid: 22:00

El Cairo: 23:00

Tokio: 06:00 (8 de enero)

Sidney: 08:00 (8 de enero)

¿Qué canales de televisión transmitirán Estudiantes Río Cuarto vs Chaco For Ever?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Internacional: Bet365

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

