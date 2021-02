EN VIVO online Estrella Roja 1 vs 1 Milan (minuto 52) por la UEFA Europa League

Estrella Roja y AC Milan se medirán este jueves 18 de febrero en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado, por la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. A continuación, todos los detalles del partido.

Estrella Roja vs Milan en vivo por la UEFA Europa League

Estrella Roja que ocupó el segundo puesto del grupo L con 11 puntos y AC Milan que lideró el grupo HG con 13 unidades, se enfrentarán el 18 de febrero por la UEFA Europa League.

¿Cuándo es el partido? El jueves 18 de febrero.

¿A qué horas es el juego? A las 12:55 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Stadion Rajko Mitić de Belgrado.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Estrella Roja vs Milan

Los Ángeles: 09:55

Ciudad de México: 11:55

Colombia: 12:55

Ecuador: 12:55

Perú: 12:55

Miami: 12:55

Nueva York: 12:55

Venezuela: 13:55

Paraguay: 14:55

Chile: 14:55

Argentina: 14:55

Brasil: 14:55

Uruguay: 14:55

Londres: 17:55

Roma: 18:55

Madrid: 18:55

El Cairo: 19:55

Tokio: 02:55 (19 de febrero)

Sidney: 04:55 (19 de febrero)

¿Qué canales de televisión transmitirán Estrella Roja vs Milan?

Argentina: ESPN Play, ESPN

Bolivia: ESPN Play, ESPN

Chile: ESPN Play, ESPN

Colombia: ESPN Play, ESPN

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports

Ecuador: ESPN Play, ESPN

El Salvador: Fox Sports App, Fox Sports

Guatemala: Fox Sports App, Fox Sports

Honduras: Fox Sports App, Fox Sports

Internacional: Bet365

México: Fox Sports App, Fox Sports

Nicaragua: Fox Sports App, Fox Sports

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports

Paraguay: ESPN Play, ESPN

Perú: ESPN Play, ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA, TUDN App

Uruguay: ESPN Play, ESPN

Venezuela: ESPN Play, ESPN

Foto: Twitter oficial Milan

Titular confirmada del Milan

📋 Our starting XI for #FKCZACM 📋@MarioMandzukic9 makes his full debut 💪#SempreMilan #UEL@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/sCyEsDzpvv

— AC Milan (@acmilan) February 18, 2021