¿Dónde ver en vivo The Strongest vs Always Ready por la Primera División de Bolivia?

The Strongest y Always Ready se medirán este miércoles 9 de diciembre en el Hernando Siles de La Paz, por la jornada 17 de la Primera División de Bolivia. A continuación, todos los detalles del partido.

The Strongest vs Always Ready en vivo por la Primera División de Bolivia

The Strongest que está parcialmente en el primer puesto de la tabla general de posiciones con 31 puntos y Always Ready que se ubica en la segunda casilla con 29 unidades, se enfrentarán el 9 de diciembre por la Primera División de Bolivia.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 9 de diciembre.

¿A qué horas es el juego? A las 16:15 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Hernando Siles de La Paz.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre The Strongest vs Always Ready

Los Ángeles: 13:15

Ciudad de México: 15:15

Colombia: 16:15

Ecuador: 16:15

Perú: 16:15

Miami: 16:15

Nueva York: 16:15

Venezuela: 17:15

Paraguay: 18:15

Chile: 18:15

Argentina: 18:15

Brasil: 18:15

Uruguay: 18:15

Londres: 21:15

Roma: 22:15

Madrid: 22:15

El Cairo: 23:15

Tokio: 06:15 (10 de diciembre)

Sidney: 08:15 (10 de diciembre)

¿Qué canales de televisión transmitirán The Strongest vs Always Ready?

Bolivia: Tigo Sports

Internacional: Bet365

Foto: Twitter oficial The Strongest