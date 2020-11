¿Dónde ver en vivo Rumanía vs Bielorrusia por un Amistoso Internacional?

Romania team group (Top Row L-R) Vlad Chiriches, Mihai Pintilii, Bogdan Stancu, Paul Papp, Dragos Grigore, Ciprian Tatarusanu (Bottom Row L-R) Lucian Sanmartean, Alexandru Chipciu, Razvan Rat, Gabriel Torje, Cristian Tanase before the UEFA Euro 2016 qualifier at the Arena Nationala, Bucharest.

Las selecciones de Rumanía y Bielorrusia se medirán este miércoles 11 de noviembre en el Ilie Oană de Ploieşti, Rumania, por un Amistoso Internacional. A continuación, todos los detalles del partido. Rumanía vs Bielorrusia en vivo por un Amistoso de Selecciones ¿Cuándo es el partido? El miércoles 11 de noviembre.

¿A qué horas es el juego? A las 12:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Ilie Oană de Ploieşti, Rumania. Horarios más importantes del planeta del duelo entre Rumanía vs Bielorrusia Los Ángeles: 10:00

Ciudad de México: 11:00

Colombia: 12:00

Ecuador: 12:00

Perú: 12:00

Miami: 13:00

Nueva York: 13:00

Venezuela: 13:00

Paraguay: 14:00

Chile: 14:00

Argentina: 14:00

Brasil: 14:00

Uruguay: 14:00

Londres: 17:00

Roma: 18:00

Madrid: 18:00

El Cairo: 19:00

Tokio: 02:00 (12 de noviembre)

Sidney: 04:00 (12 de noviembre) ¿Qué canales de televisión transmitirán Rumanía vs Bielorrusia? Alemania: DAZN

