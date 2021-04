¿Dónde VER EN VIVO – Roma vs Atalanta por la Serie A de Italia?

AS Roma y Atalanta BC se medirán este jueves 22 de abril en el Olímpico de Roma, por la jornada 32 de la Serie A de Italia. A continuación, todos los detalles del partido.

AS Roma que está parcialmente en el séptimo puesto de la tabla general de posiciones con 54 puntos y Atalanta BC que se ubica en la tercera casilla con 64 unidades, se enfrentarán el 22 de abril por la Serie A de Italia.

¿Cuándo es el partido? El jueves 22 de abril.

¿A qué horas es el juego? A las 11:30 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Olímpico de Roma.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Roma vs Atalanta

Los Ángeles: 09:30

Ciudad de México: 11:30

Colombia: 11:30

Ecuador: 11:30

Perú: 11:30

Miami: 12:30

Nueva York: 12:30

Venezuela: 12:30

Paraguay: 12:30

Chile: 12:30

Argentina: 13:30

Brasil: 13:30

Uruguay: 13:30

Londres: 17:30

Roma: 18:30

Madrid: 18:30

El Cairo: 18:30

Tokio: 01:30 (23 de abril)

Sidney: 02:30 (23 de abril)

¿Qué canales de televisión transmitirán Roma vs Atalanta?

Argentina: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Bolivia: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Brasil: Estadio TNT Sports, Serie A Pass, GUIDO

Chile: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Colombia: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Costa Rica: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Ecuador: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

El Salvador: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Guatemala:ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Honduras: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Internacional: Bet365

México: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Nicaragua: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Panamá: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Paraguay: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Perú: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Venezuela: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN

Formaciones titulares

AS Roma

Atalanta BC

👥 Scendiamo in campo così all’Olimpico!

💪 Here’s our line-up to face @OfficialASRoma!

⠀

Presented by @Plus500#RomaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/VNmvZDlOwM

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 22, 2021