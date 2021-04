¿Dónde VER EN VIVO Lazio vs Milan por la Serie A de Italia?

SS Lazio y AC Milan se medirán este lunes 26 de abril en el Olímpico de Roma, por la jornada 33 de la Serie A de Italia. A continuación, todos los detalles del partido.

SS Lazio que está parcialmente en el sexto puesto de la tabla general de posiciones con 58 puntos y AC Milan que se ubica en la tercera casilla con 66 unidades, se enfrentarán el 26 de abril por la Serie A de Italia.

¿Cuándo es el partido? El lunes 26 de abril.

¿A qué horas es el juego? A las 13:45 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Olímpico de Roma.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Lazio vs Milan

Los Ángeles: 11:45

Ciudad de México: 13:45

Colombia: 13:45

Ecuador: 13:45

Perú: 13:45

Miami: 14:45

Nueva York: 14:45

Venezuela: 14:45

Paraguay: 14:45

Chile: 14:45

Argentina: 15:45

Brasil: 15:45

Uruguay: 15:45

Londres: 19:45

Roma: 20:45

Madrid: 20:45

El Cairo: 20:45

Tokio: 03:45 (27 de abril)

Sidney: 04:45 (27 de abril)

¿Qué canales de televisión transmitirán Lazio vs Milan?

Argentina: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Bolivia: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Brasil: Estadio TNT Sports, Serie A Pass, GUIDO

Chile: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Colombia: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Costa Rica: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Ecuador: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

El Salvador: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Guatemala:ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Honduras: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Internacional: Bet365

México: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Nicaragua: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Panamá: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Paraguay: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Perú: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Venezuela: ESPN Play, Serie A Pass, ESPN2

Formaciones titulares

SS Lazio

AC Milan

