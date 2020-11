¿Dónde ver en vivo Jordania vs Siria por un Amistoso Internacional?

ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES – JANUARY 15: Amer Shafi of Jordan applauds fans after the AFC Asian Cup Group B match between Palestine and Jordan at Mohammed Bin Zayed Stadium on January 15, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

Las selecciones de Jordania y Siria se medirán este lunes 16 de noviembre en el The Sevens Stadium de Dubái, por un Amistoso Internacional. A continuación, todos los detalles del partido. Jordania vs Siria en vivo por un Amistoso de Selecciones ¿Cuándo es el partido? El lunes 16 de noviembre.

¿A qué horas es el juego? A las 10:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? The Sevens Stadium de Dubái. Horarios más importantes del planeta del duelo entre Jordania vs Siria Los Ángeles: 08:00

Ciudad de México: 09:00

Colombia: 10:00

Ecuador: 10:00

Perú: 10:00

Miami: 11:00

Nueva York: 11:00

Venezuela: 11:00

Paraguay: 12:00

Chile: 12:00

Argentina: 12:00

Brasil: 12:00

Uruguay: 12:00

Londres: 15:00

Roma: 16:00

Madrid: 16:00

El Cairo: 17:00

Tokio: 00:00 (17 de noviembre)

Sidney: 02:00 (17 de noviembre) ¿Qué canales de televisión transmitirán Jordania vs Siria? Este compromiso lo podrás seguir a través de las redes sociales de ambos equipos y mediante las diversas plataformas online. Foto: MARCA Claro USA