¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Dinamarca por las semifinales de la Eurocopa?

Las selecciones de Inglaterra y Dinamarca se medirán este miércoles 7 de julio en el Wembley de Londres, por las semifinales de la Eurocopa de la UEFA. A continuación, todos los detalles del partido.

Inglaterra vs Dinamarca en vivo por la Eurocopa 2020

Inglaterra, que llega de eliminar a Ucrania en los cuartos de final de la competición y Dinamarca, que también dejó en el camino a República Checa, se enfrentarán el 7 de julio por las semifinales de la Eurocopa de la UEFA.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 7 de julio.

¿A qué horas es el juego? A las 14:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

¿Qué canales de televisión transmitirán Inglaterra vs Dinamarca?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV, Globo

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, WIN Sports+, WIN Sports

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, TNT Sports Go, TNT Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

España: Mitele Plus

Estados Unidos: TUDN, ESPN

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Inglaterra vs Dinamarca

Los Ángeles: 12:00

Ciudad de México: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Perú: 14:00

Miami: 15:00

Nueva York: 15:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 15:00

Chile: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Londres: 20:00

Roma: 21:00

Madrid: 21:00

El Cairo: 21:00

Tokio: 04:00 (8 de julio)

Sidney: 05:00 (8 de julio)