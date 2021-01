¿Dónde ver en vivo Friburgo vs Frankfurt por la Bundesliga de Alemania?

FC Friburgo y Eintracht Frankfurt se medirán este miércoles 20 de enero en el Schwarzwald Stadion de Friburgo, por la jornada 17 de la Bundesliga. A continuación, todos los detalles del partido.

Friburgo vs Frankfurt en vivo por la Bundesliga

FC Friburgo que está parcialmente en el noveno puesto de la tabla general de posiciones con 23 puntos y Eintracht Frankfurt que se ubica en la séptima casilla con 26 unidades, se enfrentarán el 20 de enero por la Bundesliga de Alemania.

¿Cuándo es el partido? El miércoles 20 de enero.

¿A qué horas es el juego? A las 14:30 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Schwarzwald Stadion de Friburgo.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Friburgo vs Frankfurt

Los Ángeles: 11:30

Ciudad de México: 13:30

Colombia: 14:30

Ecuador: 14:30

Perú: 14:30

Miami: 14:30

Nueva York: 14:30

Venezuela: 15:30

Paraguay: 16:30

Chile: 16:30

Argentina: 16:30

Brasil: 16:30

Uruguay: 16:30

Londres: 19:30

Roma: 20:30

Madrid: 20:30

El Cairo: 21:30

Tokio: 04:30 (21 de enero)

Sidney: 06:30 (21 de enero)

¿Qué canales de televisión transmitirán Friburgo vs Frankfurt?

Suramérica: OneFootball App

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Go, Sky Sports Bundesliga

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: ESPN+

Foto: Twitter oficial Friburgo