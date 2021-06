¿Dónde ver en vivo Francia vs Suiza por los octavos de final de la Eurocopa?

Las selecciones de Francia y Suiza se medirán este lunes 28 de junio en el Arena Națională de Bucarest, por los octavos de final de la Eurocopa de la UEFA. A continuación, todos los detalles del partido.

Francia vs Suiza en vivo por la Eurocopa 2020

Francia, que se ubicó en el primer puesto del grupo F con 5 puntos y Suiza, que quedó en la tercera casilla del grupo A con 4 unidades, se enfrentarán el 28 de junio por los octavos de final de la Eurocopa de la UEFA.

¿Cuándo es el partido? El lunes 28 de junio.

¿A qué horas es el juego? A las 14:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Estadio Arena Națională de Bucarest.

¿Qué canales de televisión transmitirán Francia vs Suiza?

Argentina: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV, Globo

Colombia: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, WIN Sports+

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports, TNT Sports Go, TNT Sports

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

España: Mitele Plus

Estados Unidos: TUDN, ESPN

Uruguay: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Go, DIRECTV Sports

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Francia vs Suiza

Los Ángeles: 12:00

Ciudad de México: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Perú: 14:00

Miami: 15:00

Nueva York: 15:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 15:00

Chile: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Londres: 20:00

Roma: 21:00

Madrid: 21:00

El Cairo: 21:00

Tokio: 04:00 (29 de junio)

Sidney: 05:00 (29 de junio)