¿Dónde ver en vivo Elche vs Granada por LaLiga Santander de España?

Elche y Granada se medirán este domingo 13 de diciembre en el Manuel Martínez Valero de Elche, por la jornada 13 de LaLiga Santander. A continuación, todos los detalles del partido.

Elche vs Granada en vivo por LaLiga Santander

Elche que está parcialmente en el décimo puesto de la tabla general de posiciones con 14 puntos y Granada que se ubica en la séptima casilla con 15 unidades, se enfrentarán el 13 de diciembre por LaLiga Santander de España.

¿Cuándo es el partido? El domingo 13 de diciembre.

¿A qué horas es el juego? A las 12:30 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Manuel Martínez Valero de Elche.

¿Quién será el árbitro del compromiso? González Fuertes P. (Esp).

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Elche vs Granada

Los Ángeles: 09:30

Ciudad de México: 11:30

Colombia: 12:30

Ecuador: 12:30

Perú: 12:30

Miami: 12:30

Nueva York: 12:30

Venezuela: 13:30

Paraguay: 14:30

Chile: 14:30

Argentina: 14:30

Brasil: 14:30

Uruguay: 14:30

Londres: 17:30

Roma: 18:30

Madrid: 18:30

El Cairo: 19:30

Tokio: 02:30 (14 de diciembre)

Sidney: 04:30 (14 de diciembre)

¿Qué canales de televisión transmitirán Elche vs Granada?

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Foto: Twitter oficial Elche