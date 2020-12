¿Dónde ver en vivo Colonia vs Wolfsburgo por la Bundesliga de Alemania?

FC Colonia y Wolfsburgo se medirán este sábado 5 de diciembre en el RheinEnergie Stadion de Colonia, por la décima jornada de la Bundesliga. A continuación, todos los detalles del partido.

Colonia vs Wolfsburgo en vivo por la Bundesliga

FC Colonia que está parcialmente en el puesto 15 de la tabla general de posiciones con 6 puntos y Wolfsburgo que se ubica en la quinta casilla con 17 unidades, se enfrentarán el 5 de diciembre por la Bundesliga de Alemania.

¿Cuándo es el partido? El sábado 5 de diciembre.

¿A qué horas es el juego? A las 09:30 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? RheinEnergie Stadion de Colonia.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Colonia vs Wolfsburgo

Los Ángeles: 06:30

Ciudad de México: 08:30

Colombia: 09:30

Ecuador: 09:30

Perú: 09:30

Miami: 09:30

Nueva York: 09:30

Venezuela: 10:30

Paraguay: 11:30

Chile: 11:30

Argentina: 11:30

Brasil: 11:30

Uruguay: 11:30

Londres: 14:30

Roma: 15:30

Madrid: 15:30

El Cairo: 16:30

Tokio: 23:30

Sidney: 01:30 (6 de diciembre)

¿Qué canales de televisión transmitirán Colonia vs Wolfsburgo?

Suramérica: OneFootball App

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Go, Sky Sports Bundesliga

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: ESPN+

