Atalanta 1 vs 1 Inter por la Serie A de Italia

Atalanta BC e Internazionale se medirán este domingo 8 de noviembre en el Gewiss Stadium de Bérgamo, por la séptima jornada de la Serie A de Italia. A continuación, todos los detalles del partido.

Atalanta BC que está parcialmente en el cuarto puesto de la tabla general de posiciones con 12 puntos e Internazionale que se ubica en la sexta casilla con 11 unidades, se enfrentarán el 8 de noviembre por la Serie A de Italia.

¿Cuándo es el partido? El domingo 8 de noviembre.

¿A qué horas es el juego? A las 09:00 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Gewiss Stadium de Bérgamo.

¿Quién será el Árbitro del compromiso? Doveri D. (Ita).

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Atalanta vs Inter

Los Ángeles: 07:00

Ciudad de México: 08:00

Colombia: 09:00

Ecuador: 09:00

Perú: 09:00

Miami: 10:00

Nueva York: 10:00

Venezuela: 10:00

Paraguay: 11:00

Chile: 11:00

Argentina: 11:00

Brasil: 11:00

Uruguay: 11:00

Londres: 14:00

Roma: 15:00

Madrid: 15:00

El Cairo: 16:00

Tokio: 23:00

Sidney: 01:00 (9 de noviembre)

¿Qué canales de televisión transmitirán Atalanta vs Inter?

Argentina: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Bolivia: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Esporte Interativo Plus, Rai Italia Sudamérica

Chile: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Colombia: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Costa Rica: ESPN Play, ESPN

Ecuador: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

El Salvador: ESPN Play, ESPN

Guatemala:ESPN Play, ESPN

Honduras: ESPN Play, ESPN

Internacional: Bet365

México: ESPN Play, ESPN

Nicaragua: ESPN Play, ESPN

Panamá: ESPN Play, ESPN

Paraguay: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Perú: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, ESPN2, Rai Italia Sudamérica

Venezuela: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Formaciones titulares

Atalanta BC

I nostri 11! 💥 Esordio dal 1′ per Matteo #Ruggeri!

Here’s our line-up! 💪 1st time in the #StartingXI for Ruggeri!

⠀#AtalantaInter #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FVYrpkbcBo

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 8, 2020