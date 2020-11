¿Dónde VER EN VIVO – Atalanta vs Hellas Verona por la Serie A de Italia?

Atalanta BC y Hellas Verona se medirán este sábado 28 de noviembre en el Gewiss Stadium de Bérgamo, por la novena jornada de la Serie A de Italia. A continuación, todos los detalles del partido.

Atalanta vs Hellas Verona en vivo por la Serie A de Italia

Atalanta BC que está parcialmente en el séptimo puesto de la tabla general de posiciones con 14 puntos y Hellas Verona que se ubica en la novena casilla con 12 unidades, se enfrentarán el 28 de noviembre por la Serie A de Italia.

¿Cuándo es el partido? El sábado 28 de noviembre.

¿A qué horas es el juego? A las 14:45 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Gewiss Stadium de Bérgamo.

¿Quién será el Árbitro del compromiso? Massa D. (Ita).

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Atalanta vs Hellas Verona

Los Ángeles: 11:45

Ciudad de México: 13:45

Colombia: 14:45

Ecuador: 14:45

Perú: 14:45

Miami: 14:45

Nueva York: 14:45

Venezuela: 15:45

Paraguay: 16:45

Chile: 16:45

Argentina: 16:45

Brasil: 16:45

Uruguay: 16:45

Londres: 19:45

Roma: 20:45

Madrid: 20:45

El Cairo: 21:45

Tokio: 04:45 (29 de noviembre)

Sidney: 06:45 (29 de noviembre)

¿Qué canales de televisión transmitirán Atalanta vs Hellas Verona?

Argentina: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Bolivia: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Brasil: BandSports

Chile: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Colombia: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Ecuador: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Internacional: Bet365

Paraguay: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Perú: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Venezuela: ESPN Play, Rai Italia Sudamérica

Foto: Twitter oficial Atalanta

Formaciones titulares

Atalanta BC

🙌 Al #GewissStadium in campo così!

👥 Nerazzurri team news here!

⠀

Presented by @Plus500#AtalantaVerona #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/8gaflq9088

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 28, 2020