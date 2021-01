Atalanta 3 vs 1 Cagliari por la Copa de Italia

Atalanta y Cagliari se medirán este jueves 14 de enero en el Gewiss Stadium de Bérgamo, por los octavos de final de la Copa de Italia. A continuación, todos los detalles del partido.

Atalanta vs Cagliari en vivo por la Copa de Italia

Atalanta, con su primer partido en la competición y Cagliari, que llega de eliminar a Hellas Verona en la cuarta ronda, se enfrentarán el 14 de enero por el compromiso de los octavos de final en la Copa de Italia.

¿Cuándo es el partido? El jueves 14 de enero.

¿A qué horas es el juego? A las 15:15 de Colombia.

¿En qué estadio se disputará el encuentro? Gewiss Stadium de Bérgamo.

Horarios más importantes del planeta del duelo entre Atalanta vs Cagliari

Los Ángeles: 12:15

Ciudad de México: 14:15

Colombia: 15:15

Ecuador: 15:15

Perú: 15:15

Miami: 15:15

Nueva York: 15:15

Venezuela: 16:15

Paraguay: 17:15

Chile: 17:15

Argentina: 17:15

Brasil: 17:15

Uruguay: 17:15

Londres: 20:15

Roma: 21:15

Madrid: 21:15

El Cairo: 22:15

Tokio: 05:15 (15 de enero)

Sidney: 07:15 (15 de enero)

¿Qué canales de televisión transmitirán Atalanta vs Cagliari?

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Brasil: DAZN

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Foto: Twitter oficial Atalanta

Formaciones titulares

Atalanta

🙌 Scendiamo in campo così!

👥 The Nerazzurri line-up to face Cagliari!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f4WBmLDOa2

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2021