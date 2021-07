¿Cuándo juega Michael Richard con Flamengo por la Copa Libertadores?

Con Michael Richard en el terreno de juego, CR Flamengo derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello de Gobernador Costa, en juego correspondiente a la ida de los octavos de final de la emocionante Copa Libertadores.

Tras la victoria, ahora el elenco del delantero brasieño que se ubicó en la primera posición del grupo G con 12 unidades, piensa en Defensa y Justicia, su próximo rival por el torneo continental.

¿Cuándo se jugará Flamengo con Michael Richard vs Defensa y Justicia por la Copa Libertadores?

El duelo tendrá lugar en el estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia el día miércoles 21 de julio a las 19:30 horas de Colombia, 20:30 horas de Miami, 21:30 horas de Buenos Aires y 02:30 (22 de julio) horas de Madrid y será correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores de América.

HOJE TEM MENGÃO NA CONMEBOL LIBERTADORES!

Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, no jogo de volta das oitavas de final. Vamos com tudo em busca da classificação! #FLAxDYJ #VamosFlamengo pic.twitter.com/DWrue8E1gj

— Flamengo (@Flamengo) July 21, 2021