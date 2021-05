¿Cuándo juega Kevin De Bruyne con Manchester City por la Premier League de Inglaterra?

Con Kevin De Bruyne en el terreno de juego, Manchester City cayó 3-2 ante Brighton & Hove Albion en el estadio Falmer, en juego correspondiente a la jornada #37 de la emocionante Premier League.

Tras la derrota, ahora el elenco del mediocampista belga que se ubica primero en la tabla general de posiciones con 83 unidades, piensa en Everton FC, su próximo rival por la Primera División de Inglaterra.

¿Cuándo se jugará Manchester City con Kevin De Bruyne vs Everton por la Premier League?

El duelo tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester el día domingo 23 de mayo a las 10:00 horas de Colombia, 11:00 horas de Miami, 12:00 horas de Buenos Aires y 17:00 horas de Madrid y será correspondiente a la fecha #38 de la Premier League de Inglaterra.

Who’ll get the nod for the final time in the @premierleague this season?

Let’s hear your predicted XIs…

⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/bXG4HCrOKO

— Manchester City (@ManCity) May 23, 2021