¿Cuándo juega Jordan Pickford con Inglaterra por la Eurocopa 2020?

Con Jordan Pickford en el terreno de juego, la Selección de Inglaterra derrotó 2-1 a la Selección de Dinamarca en el estadio Wembley de Londres, en juego correspondiente a las semifinales de la emocionante Eurocopa.

Tras la victoria, ahora el seleccionado del guardameta del Everton FC que se ubicó en el primer puesto del grupo D con 7 unidades, piensa en la Selección de Italia, su próximo rival por la UEFA EURO 2020.

¿Cuándo se jugará Inglaterra con Jordan Pickford vs Italia por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio Wembley de Londres el día domingo 11 de julio a las 14:00 horas de Colombia, 15:00 horas de Miami, 16:00 horas de Buenos Aires y 21:00 horas de Madrid y será correspondiente a la gran final de la Eurocopa 2020.

A matchday like no other.

🆚 Italy

🏆 #EURO2020 final

🏟 @wembleystadium

🕗 8pm

📺 @BBCOne and @ITV pic.twitter.com/zrhlzqEla6

— England (@England) July 11, 2021