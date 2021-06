¿Cuándo juega Joao Félix con Portugal por la Eurocopa 2020?

Con Joao Félix en el terreno de juego, la Selección de Portugal derrotó 4-0 a la Selección de Israel en el estadio José Alvalade de Lisboa, en juego correspondiente a un emocionante amistoso internacional.

Tras la victoria, ahora el seleccionado del atacante del Atlético de Madrid que tendrá su primer compromiso en el grupo F de la competición, piensa en la Selección de Hungría, su próximo rival por la EURO 2020 de la UEFA.

¿Cuándo se jugará Portugal con Joao Félix vs Hungría por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio Ferenc Puskás de Budapest el día martes 15 de junio a las 11:00 horas de Colombia, 12:00 horas de Miami, 13:00 horas de Buenos Aires y 18:00 horas de Madrid y será correspondiente a la fecha #1 de la Eurocopa de la UEFA.

👊 Chegou o dia! 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 entrar em campo! 👊 #VamosComTudo

🇭🇺🆚🇵🇹

⌚ 17h

📍 Budapeste

👊 The time has come! 𝗪𝗘 𝗔𝗟𝗟 play today! 👊 #TeamPortugal# #EURO2020 pic.twitter.com/vEKJojcJcI

— Portugal (@selecaoportugal) June 15, 2021