¿Cuándo juega Iván Perisic con Croacia por la Eurocopa 2020?

Con Iván Perisic en el terreno de juego, la Selección de Croacia empató 1-1 con la Selección de República Checa en el estadio Hampden Park de Glasgow, en juego correspondiente a la jornada #2 de la Eurocopa.

Tras el empate, ahora el seleccionado del mediocampista del Inter de Milán que se ubica parcialmente en la tercera posición del grupo D con 1 unidad, piensa en la Selección de Escocia, su próximo rival por la EURO 2020 de la UEFA.

¿Cuándo se jugará Croacia con Iván Perisic vs Escocia por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio Hampden Park de Glasgow el día martes 22 de junio a las 14:00 horas de Colombia, 15:00 horas de Miami, 16:00 horas de Buenos Aires y 21:00 horas de Madrid y será correspondiente a la fecha #3 de la Eurocopa de la UEFA.

💥 D-day is here! 💥

🤞 Best of luck to the #Vatreni as #CRO seeks a victory to reach the #EURO2020 Round of 16! #BeProud | #CROSCO 🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/pugHwkJPuL

— HNS (@HNS_CFF) June 22, 2021