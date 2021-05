¿Cuándo juega Edinson Cavani con Manchester United por la Premier League?

Con Edinson Cavani en el terreno de juego, Manchester United derrotó 3-1 al Aston Villa FC en el estadio Villa Park de Birmingham, en juego correspondiente a la jornada #35 de la emocionante Premier League.

Tras el empate, ahora el elenco del atacante uruguayo que se ubica parcialmente segundo en la tabla de posiciones con 75 unidades, piensa en el Leicester City, su próximo rival por la Primera División de Inglaterra.

¿Cuándo se jugará Manchester United con Edinson Cavani vs Leicester City por la Premier League?

El duelo tendrá lugar en el Estadio Old Trafford el día martes 11 de mayo a las 12:00 horas de Colombia, 13:00 horas de Miami, 14:00 horas de Buenos Aires y 19:00 horas de Madrid y será correspondiente a la fecha #36 de la Premier League de Inglaterra.

🔙 in #PL action ⚽️

🔙 at Old Trafford 🏟

🔙 on the hunt for three points 🙌#MUFC #MUNLEI

— Manchester United (@ManUtd) May 11, 2021