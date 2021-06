¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Portugal por la Eurocopa 2020?

Con Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, la Selección de Portugal empató 2-2 con la Selección de Francia en el estadio Ferenc Puskás de Budapest, en juego correspondiente a la jornada #3 de la Eurocopa.

Tras la victoria, ahora el seleccionado del atacante de la Juventus FC que se ubicó en la tercera posición del grupo F con 4 unidades, piensa en la Selección de Bélgica, su próximo rival por la EURO 2020 de la UEFA.

¿Cuándo se jugará Portugal con CR7 vs Bélgica por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio La Cartuja de Sevilla el día domingo 27 de junio a las 14:00 horas de Colombia, 15:00 horas de Miami, 16:00 horas de Buenos Aires y 21:00 horas de Madrid y será correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa de la UEFA.

