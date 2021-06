¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Portugal por la Eurocopa 2020?

Con Cristiano Ronaldo en el terreno de juego, la Selección de Portugal derrotó 3-0 a la Selección de Hungría en el estadio Ferenc Puskás de Budapest, en juego correspondiente a la jornada #1 de la Eurocopa.

Tras la victoria, ahora el seleccionado del atacante de la Juventus FC que se ubica parcialmente en la primera posición del grupo F con 3 unidades, piensa en la Selección de Alemania, su próximo rival por la EURO 2020 de la UEFA.

¿Cuándo se jugará Portugal con CR7 vs Alemania por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio Allianz Arena de Múnich el día sábado 19 de junio a las 11:00 horas de Colombia, 12:00 horas de Miami, 13:00 horas de Buenos Aires y 18:00 horas de Madrid y será correspondiente a la fecha #2 de la Eurocopa de la UEFA.

