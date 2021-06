¿Cuándo juega Aaron Ramsey con Gales por la Eurocopa 2020?

Con Aaron Ramsey en el terreno de juego, la Selección de Gales cayó 1-0 ante la Selección de Italia en el estadio Olímpico de Roma, en juego correspondiente a la jornada #3 de la Eurocopa.

Tras la derrota, ahora el seleccionado del mediocampista de la Juventus FC que se ubicó en la segunda posición del grupo A con 4 unidades, piensa en la Selección de Dinamarca, su próximo rival por la EURO 2020 de la UEFA.

¿Cuándo se jugará Gales con Aaron Ramsey vs Dinamarca por la Eurocopa?

El duelo tendrá lugar en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam el día sábado 26 de junio a las 11:00 horas de Colombia, 12:00 horas de Miami, 13:00 horas de Buenos Aires y 18:00 horas de Madrid y será correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa de la UEFA.

How are we all feeling this morning?

Cyffrous? Nerfus? Bach o’r ddau?#WAL | #EURO2020 | #TogetherStronger pic.twitter.com/07lwvqBEAd

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) June 26, 2021