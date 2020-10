Brasil vs Bolivia en vivo online por las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, todos los pormenores del partido entre Brasil y Bolivia por la primera jornada de la clasificatoria Sudamericana a la Copa del Mundo, que se llevará a cabo este viernes 9 de octubre del 2020.

Brasil vs Bolivia

Las selecciones de Brasil y Bolivia se enfrentarán el viernes 9 de octubre a las 19:30 horas de Colombia, 20:30 horas de Miami y 02:30 (10 de octubre) horas de Madrid, en juego válido por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022.

Las emociones del encuentro entre Brasil y Bolivia, ambos con su primer partido en la clasificación, se vivirán en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, Brasil.

Horarios del encuentro entre Brasil vs Bolivia

Colombia: 19:30

Ecuador: 19:30

Perú: 19:30

México: 19:30

Miami: 20:30

Venezuela: 20:30

Paraguay: 20:30

Chile: 21:30

Argentina: 21:30

Brasil: 21:30

Uruguay: 21:30

Madrid: 02:30 (10 de octubre)

El Cairo: 02:30 (10 de octubre)

Tokio: 09:30 (10 de octubre)

Señales de televisión en vivo. Brasil vs Bolivia

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play

Chile: CDF Premium

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: Canal de Fútbol

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: YouTube, Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, FITE

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: FITE, Fanatiz USA

Foto: Twitter oficial Selección de Brasil