Bélgica: día y hora de su próximo partido por la Eurocopa

Bélgica, hizo parte del grupo B de la UEFA EURO 2020 y tendrá un duro rival en los octavos de final del máximo torneo del continente europeo.

Cabe mencionar que el onceno que es dirigido por Roberto Martínez, derrotó 2 – 0 en su última presentación por la Eurocopa frente a Finlandia en el estadio Krestovsky de San Petersburgo.

Ahora bien, con estos datos ya claros, nos disponemos a informar la fecha y hora exacta del próximo partido del elenco belga por la primera copa más importante de Europa.

Bélgica vs Portugal | Domingo 27 de junio en La Cartuja de Sevilla a las 14:00 horas de Colombia, 15:00 horas de Miami, 16:00 horas de Buenos Aires y 16:00 horas de Río de Janeiro, Brasil.

The official 1895 Fan Guide for #BELPOR! 🇧🇪🥳 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/pPENPiEX0t

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 25, 2021