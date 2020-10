Ajax vs Liverpool en vivo online por la UEFA Champions League

A continuación, todos los pormenores del partido entre Ajax y Liverpool por la primera jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League, que se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre del 2020.

Ajax vs Liverpool FC

Ajax y Liverpool se enfrentarán el miércoles 21 de octubre a las 14:00 horas de Colombia, 15:00 horas de Miami y 21:00 horas de Madrid, en juego válido por la primera jornada de la UEFA Champions League.

Las emociones del encuentro entre Ajax vs Liverpool FC, con su primer partido en el grupo D, se vivirán en el estadio Johan Cruijff Arena de Ámsterdam.

Árbitro: Brych F. (Ger)

Horarios del encuentro entre Ajax vs Liverpool

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Perú: 14:00

México: 14:00

Miami: 15:00

Venezuela: 15:00

Paraguay: 15:00

Chile: 16:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Madrid: 21:00

El Cairo: 21:00

Tokio: 04:00 (22 de octubre)

Señales de televisión en vivo. Ajax vs Liverpool

Argentina: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Bolivia: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Brasil, TNT Go

Chile: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Colombia: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Costa Rica: Fox Play, Fox Sports

Ecuador: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

El Salvador: Fox Play, Fox Sports

Guatemala: Fox Play, Fox Sports

Honduras: Fox Play, Fox Sports

México: Fox Play, Fox Sports

Nicaragua: Fox Play, Fox Sports

Panamá: Fox Play, Fox Sports

Paraguay: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Perú: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN App, TUDN.com

Uruguay: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Venezuela: ESPN Play, Fox Play, Fox Sports

Foto: Twitter oficial Ajax