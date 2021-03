Walter Rodríguez, cerca de jugar de nuevo con DIM

Foto: Twitter DIM

Walter Rodríguez contó con el aval de Deportivo Independiente Medellín para ser inscrito ante Dimayor para la temporada 2021. Los días han corrido y la recuperación del paraguayo está cerca. Por lo que las ilusiones crecen para por fin conformar el elenco que afronta la Liga BetPlay 2021-I.

“Lo más duro para mí es no poder estar dentro de un campo de juego, lo sufrí mucho viendo al equipo que no estaba pasando por un buen momento”, expresó el futbolista en entrevista con el programa La Putería Roja, refiriéndose al año anterior, cuando no pudo contribuir para superar la mala racha por la que atravesaron.

El mediocampista sufrió una lesión en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, el pasado 23 de octubre de 2020, durante el duelo que el Poderoso jugó contra Libertad, de Paraguay, en Copa Libertadores. Por lo que solo alcanzó a disputar tres compromisos del rentado local y tres del continental, desde su contratación con el club.

“Estuve tres meses sin poder apoyar el pie. Lo más duro no fue la cirugía, fue volver a caminar”, relató y confesó estar listo para integrar el onceno de Hernán Darío Gómez. “Una vez me den el alta médica y pueda integrarme al grupo, por ahí en unos diez días podría hacer parte de la convocatoria”, dijo.

El DT del Rojo decidió contar con él, gracias a las buenas referencias que le dieron sobre el jugador de 25 años. “Sinceramente no sé si el Bolillo me habrá visto jugar porque me tocó jugar muy poquito, pero influyó mucho la intervención de varios compañeros como Reina (Javier) y Cadavid (Andrés) porque se estaba hablando mucho de poder reforzar ese mediocampo para tener otra opción con Loaiza (David)”, apuntó.

El extranjero experimentó las dificultades de la campaña pasada, por lo que aunque no ha podido actuar, ha presenciado la diferencia que el conjunto paisa ha tenido con la incorporación del nuevo cuerpo técnico. “Ha cambiado mucho el ambiente. Desde la llegada del Bolillo puso unas pautas a seguir, corrigió muchas cosas porque hay muchos jugadores que todavía falta que se le marquen los caminos”, agregó.

Finalmente, aseguró que su retorno está más que próximo. “Estoy a punto de poder volver a las canchas, estoy muy entusiasmado de integrarme al plantel. Esperemos que cuando yo pueda regresar, pueda aportar algo más. Ahora estoy en readaptación a los esfuerzos. La idea que la próxima semana me puedan meter a los trabajos”, concluyó.