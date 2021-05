VIDEO: Tino Asprilla explica acusaciones de amenazar gente en el paro en Tuluá

Este lunes se difundió a través de las redes sociales un video en el que, según las personas que aparecen en él, Faustino Asprilla llegó hasta un lugar en Tuluá, donde por el Paro Nacional había un bloqueo en la vía, por lo que decidió amenazar a quienes se encontraban allí. En las imágenes se escuchan insultos racistas hacia el exfutbolista de la Selección Colombia.

Es por eso que en las últimas horas, el exjugador decidió compartir un video aclarando la situación. “Quiero explicar un malentendido que tuve ayer con una gente aquí en Tuluá, que con mentiras han difundido un video en el que claramente se ve el racismo que tienen en contra mío y la forma en cómo me tratan”, dijo.

Y comenzó a contar la historia: “Yo iba a pasando por ahí, iba a salir, estaba cerrado, simplemente me regresé, saqué mi celular para grabar y un tipo me insultó. Después llegó otro tipo, también me insultó. Como ven en ese video que difundió esa muchacha, no se escucha ni mi voz, en ningún momento me bajo del carro, ahí estaba la Policía. Yo di la vuelta y me regreso para mi casa”, relató.

Después hizo una reflexión sobre los hechos. “La gente es muy malintencionada. Es un momento muy delicado en este país como para que estén diciéndole mentiras a las personas. Todo el que me conoce sabe que yo soy incapaz de hacerle daño a la gente”, apuntó.

También dejó ver su postura frente a la situación por la que atraviesa el país. “Les pido por favor mucha cordura, tratar de dialogar. Yo no estoy a favor ni en contra de lo que está pasando. Me duele mucho mi país como a todos”, dijo.

Finalmente, reveló que ha sido amenazado luego de esto. “He recibido muchísimas amenazas, gracias a esta niña que publicó este video diciendo mentiras”, concluyó.