[VIDEO] Miguel Borja, el goleador de Junior en la Liga Betplay

Foto: GETTY + OneFootball

A pesar de que no ha tenido el rendimiento superlativo que todos esperaban en su llegada, Miguel Ángel Borja se mantiene como el hombre gol del Junior.

El club de Barranquilla está en la sexta posición de la Liga Betplay 2020 con 26 puntos y Miguel Borja ha sido fundamental en esta campaña, pues es el goleador del Junior FC en el campeonato, dejando claro que incluso sin estar en su mejor momento, es un jugador que siempre va a responder a la confianza en cancha con goles.

+ Larry Angulo: “Disculpa a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín”

+ ¿Ilusión en Nacional? Reinaldo Rueda y la posibilidad de volver

+ Lo último sobre la posible salida de Luis Paz del América

El jugador nacido en Córdoba lleva 910 minutos jugados en 16 partidos, siendo titular en 8 juegos. Además, sus 7 anotaciones se han distribuido en 5 de pierna derecha, uno de zurda y otro tanto de cabeza, todos en partidos diferentes y de los cuales todos han servido para sumar puntos, con 5 victorias y 2 empates.

Su más reciente anotación fue contra el Cúcuta Deportivo en la victoria del Junior 4-1, un gol que le permite soñar con obtener su segundo botín de oro en Colombia, pues se encuentra a dos anotaciones de Agustín Palavecino y Jáder Obrian, goleadores del campeonato.

Goles de Miguel Borja en la Liga Betplay 2020:

• vs. La Equidad

• vs. Independiente Medellín

• vs. Jaguares FC

• vs. Atlético Bucaramanga

• vs. Águilas Doradas

• vs. Atlético Nacional

• vs. Cúcuta Deportivo

Video de los goles de Borja por Liga

Tabla de goleador de la Liga Betplay 2020

Prensa Dimayor