Víctor Aristizábal: “En el fútbol colombiano nos falta mentalidad y actitud”

Los clubes colombianos no lograron ganar en la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2021. La Equidad tampoco pudo en la misma instancia de la Copa Sudamericana. Es por esto que en el programa ESPN FC Colombia, el exfutbolista Víctor Hugo Aristizábal analizó el mal momento del balompié local.

Y es que resulta que Atlético Nacional cayó por 0-2 ante Argentinos Juniors, Independiente Santa Fe empató por 0-0 con River Plate, Junior FC 1-1 con Fluminense y América de Cali 0-0 con La Guaira, en el torneo continental. Por su parte, los Aseguradores fueron derrotados por 0-1. La única esperanza está en Deportes Tolima, que esta noche se mide a Emelec.

Con esos resultados, el ahora panelista del magazine deportivo de la cadena internacional se refirió a las razones por las que los conjuntos locales no están alcanzando buenos números. “¿Saben de qué depende del fútbol colombiano ser muy exitoso? Porque tenemos los jugadores para eso y lo hemos demostrado a nivel mundial, porque no es solo a nivel local, sino no hubieran venido los principales equipos de Europa y el mundo si no nos vieran una cosa diferente, una cosa buena, sino que a la hora de ratificarlo nos falta esa mentalidad, esa actitud”, indicó.