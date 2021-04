Verdades y mentiras sobre la creación de la ‘Primera C’ en Colombia

Foto: Dimayor

Este lunes, se dio a conocer una noticia sobre la posible creación de la tercera división del fútbol colombiano, aunque se han hecho algunas claridades.

Una noticia que llegó de sorpresa esta semana, fue sobre el supuesto inicio de la tercera división del FPC, comenzando en mayo y siendo un campeonato que tendría ascensos a la primera B. Así fue la información que dio el periodista Osvaldo Hernández, editor del diario La Patria de Manizales, asegurando que todo estaría a cargo de la Difútbol y la Federación Colombiana de Fútbol.

Según comentó el comunicador, el equipo que salga campeón en este 2021 tendrá la opción de ascender al Torneo BetPlay Dimayor para completar los 16 equipos en la segunda división. Además, a partir de 2022, se conformaría el sistema de dos ascensos a la B y dos descensos de la B a la C.

En mayo empezará la Categoría C de @Difutbol y @FCF_Oficial. El campeón del 2021 jugará en la B del 2022 y a partir del 2023 subirán 2 de la C a la B y viceversa, 2 de la B a la C. @MinDeporteCol @diegonoticia @ACORDCOLOMBIA1 @josasc @PauloCCortes @jorgebermudezh @julisalazarmeza pic.twitter.com/LUZDo7dswp — Osvaldo Hernández (@osvaldoinforma) April 12, 2021

Sin embargo, a partir de esta noticia, varios periodistas con otras fuentes salieron a aclarar realidades sobre este torneo, dejando claro que todo será en calidad de aficionado. Mauricio Trujillo, quien trabaja en Win Sports, aseguró que se hará una liga que tendrá valor como la C de fútbol colombiano, pero que no tendrá ascensos ni descensos, de momento todo es una idea que no llega a calificarse como proyecto ni siquiera.

Lo de la creación de la categoría C en el fútbol colombiano es hasta ahora una idea que no siquiera es proyecto y menos lo del ascenso a la B. Es solo IDEA, nada más, por ahora Difutbol organizará una C aficionada y sin ascenso ni descenso @MartanNacho @rusbelfranco @tiagoaristi — Mauricio Trujillo (@trujillodeporte) April 12, 2021

Cabe recordar que en su momento ya hubo tercera división a nivel profesional en el fútbol colombiano, siendo su primera edición en 1991 y jugándose de manera ininterrumpida hasta 2010, desapareciendo por diferentes razones. Equipos que actualmente se mantienen en la Liga BetPlay comenzaron desde esta categoría, siendo el caso de Deportivo Pasto o La Equidad.