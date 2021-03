¡Vaya sorpresa! Macnelly Torres y la inesperada noticia sobre su futuro

A los 36 años y sin vínculo formal con algún equipo, Macnelly Torres contó que el retiro sí es una opción para él. Según lo dijo en entrevista en EL VBAR (Caracol Radio), lo ha analizado.

Lo más reciente de Macnelly Torres se vio con Alianza Petrolera en el 2020. Terminó el año haciendo parte de la escuadra de Barrancabermeja con la que jugó 9 partidos de Liga e hizo un gol (a Envigado). Después de eso no ha se ha vinculado a algún otro equipo, sin que eso signifique que ya haya dejado de jugar.

▶: Amenazas en Real Cartagena y reacción de otros equipos del fútbol colombiano

▶: ¡Los escudos de equipos del fútbol colombiano que lucieron Canelo Álvarez y J Balvin!

▶: Fortaleza CEIF y la curiosa presentación de su nuevo uniforme

“Ahora mismo estoy solamente dedicado a ver los partidos. Siempre me ha gustado mucho ver el fútbol colombiano, tenemos mucha calidad. No he tomado la decisión de dejar el fútbol del todo pero es algo que estoy analizando y en su momento sí tomaré una decisión definitiva”, dijo el mediocampista barranquillero de extenso recorrido.

Macnelly Torres fue jugador de Junior, Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali y Alianza Petrolera en el fútbol colombiano. En el exterior hizo parte de Colo Colo (Chile), San Luis (México), Al-Shabab (Arabia) y el Club Libertad (Paraguay). Todavía no está claro si habrá un nuevo equipo en ese listado o ya terminó ahí. Es una decisión que todavía no tomó pero sí está analizando.

Con casi 500 partidos profesionales disputados, presencia en Selección Colombia, títulos en Chile, Paraguay, Arabia Saudí y Colombia, incluida una Copa Libertadores con Atlético Nacional, Macnelly Torres analiza dar por terminada esa exitosísima carrera.