“Valió la pena aguantar todo esto que ha pasado”: Juan Cruz Real

El técnico del América de Cali, a pesar de las múltiples y airosas críticas a su proceso, metió al equipo en una nueva final del fútbol colombiano.

Desde su llegada al América de Cali, el cuerpo técnico de Juan Cruz Real, ha sido duramente criticado por la afición, por varios factores, pero principalmente porque se acabó el ciclo de campeón con Alexandre Guimarães y llegó un técnico que venía de difíciles procesos tanto con Jaguares como con Alianza Petrolera. Después de todo eso, ha logrado meterse en su primera final.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo‘, el DT argentino habló de lo que ha sido su proceso desde que llegó en julio de este año. “A nosotros nos tocó llegar en un momento donde había un equipo ya armado y un proceso en marcha, con salida de grandes jugadores. Cuando llegamos al América sabíamos que íbamos a estar en un ambiente hostil, no por nosotros sino por la exigencia del club“.

Sobre las críticas, Cruz Real dijo qué: “A veces la verdad no es fácil, uno sabe todo el esfuerzo que se hace y el tiempo que le dedicamos al club. Algunas críticas me sirvieron para analizar, otras me parecieron injustas, solo quedaba mantener la tranquilidad. Nos sentimos contentos y valió la pena aguantar todo esto que ha pasado“.

Y continuó: “Desde que llegamos el 15 de julio sabíamos lo que íbamos a enfrentar y en ese sentido soy una persona que tengo muy buena resiliencia y no me desespero tan fácil. No me conformo con lo que hemos logrado, queremos ganar el título“.

Además, se refirió a su relación con los jugadores, principalmente con aquellos que no suman tantos minutos. “Yo estoy muy agradecido con los futbolistas porque desde el día 1 nos escucharon, dieron todo por el trabajo. La relación con ellos siempre ha sido muy buena. Todas las decisiones son técnico – tácticas y en el fútbol es un colectivo y que una pieza debe engranar con otra. Todo tiene que ver con que hemos encontrado futbolistas que han demostrado y que deben seguir bien“.