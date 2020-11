Una opción que ya habría sido rechazada por Alexandre Guimaraes

Casi 6 meses después de su salida de América de Cali, Alexandre Guimaraes se mantiene inactivo. Todavía no ha recibido una opción que le interese. Lo más reciente habría sido un sondeo de Botafogo.

Ese equipo, que recientemente confirmó la salida de Bruno Lanzaroni del cargo tras apenas 27 días en él, se habría contactado con el entorno de Alexandre Guimaraes para analizar la opción de su llegada al equipo. La del exentrenador de América de Cali parece ser su opción más importante, pero no habría trascendido.

Según información de Guia Alvinegro de este 1 de noviembre, la respuesta del entorno de Alexandre Guimaraes habría sido negativa. El sondeo no pasó de ahí. Al DT brasilero radicado en Costa Rica no le interesaría la opción de ir al equipo que hoy en día ocupa el puesto 14 tras 18 jornadas del Brasileirao.

Por ende la inactividad del entrenador se mantiene, ahora con alta expectativa en Colombia tras la salida de Juan Carlos Osorio de Atlético Nacional. Algunas versiones lo relacionan a él como uno de los candidatos al puesto. Se trata de un entrenador que en su primer semestre en el fútbol colombiano llevó a América de Cali a la conquista de su Estrella 14.

¿Por qué Alexandre Guimaraes salió de América de Cali?

Cuando llegó al equipo escarlata a mediados de 2019, lo hizo firmando un contrato por un año. Mientras lo estaba cumpliendo se dio la pausa en el fútbol por la pandemia del COVID-19. Él viajó a Costa Rica a pasar la cuarentena. Fue su representante el que se encargó de sus temas laborales con América de Cali.

En la institución americana suspendieron su contrato al no llegar a un acuerdo en la reducción de las cifras por la crisis. Y siendo así, no se pensó en la posibilidad de una renovación. América de Cali consideró no tener los recursos para mantenerle las condiciones y de su lado no se habría dado la reducción solicitada. No hubo acuerdo y por ende se terminó la relación antes de tiempo.

